A edição deste mês da revista 'Cristina' conta com uma entrevista no mínimo surpreendente. Hoje, a apresentadora partilhou um excerto de uma conversa que teve com Felipa Garnel, que durante pouco tempo ocupou o cargo de diretora de Programas da TVI.

Apesar deste assunto não ser diretamente referido no pequeno vídeo, a verdade é que muitos foram os seguidores que assumiram que Felipa estava a recordar a sua passagem pelo canal.

"Foi uma experiência boa, mas tenho também um sabor agridoce", começa por referir.

"Ainda me dói. Acho que podia ter sido mais bem tratada", continua.

"Tenho sentimentos. Há uma parte que estou muito tranquila que é 'fiz o melhor que podia'. Depois há uma parte que acho que as pessoas não têm consideração, e acho que isso tem a ver com o ser mulher", completa.

A reação dos fãs dividiu-se. Se por um lado houve quem compreendesse o objetivo da entrevista, por outros foram muitas as pessoas que teceram uma série de críticas a Cristina Ferreira, afirmando que a mesma não se deveria 'meter' no assunto.

Qual a sua posição?

Ver esta publicação no

Instagram Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 7 de Fev, 2020 às 10:50 PST

Leia Também: Capa de Cristina com Rita Ferro Rodrigues e Ben é inspirada numa série