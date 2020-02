Rita Ferro Rodrigues e o marido, Ruben, são os protagonistas da edição de fevereiro da revista de Cristina Ferreira. O casal conta na publicação a história de amor que os une e dá vida a uma produção fotográfica digna dos bastidores de um filme de Hollywood.

Aliás, esta produção teve mesmo uma inspiração especial. Cristina Ferreira contou na sua conta de Instagram que tentaram nas fotografias que Rita e Ben, como é carinhosamente tratado, ficassem parecidos a dois personagens da série 'Peaky Blinders'.

"Inspirámo-nos na série 'Peaky Blinders'", referiu a apresentadora.

Recorde-se que as fotos do casal surgem em duas capas distintas e ainda no interior da publicação.

