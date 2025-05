Muito se tem especulado sobre o futuro profissional de Manuel Luís Goucha. O apresentador da TVI está em antena, de segunda a sexta-feira ao início da tarde com o talk show 'Goucha' e, aos domingos, é a cara do programa 'Funtástico'.

Se tudo corria da melhor forma, nos últimos tempos a imprensa tem levantado algumas questões sobre a continuidade do seu programa diário. No fim de abril era mesmo revelado que as tardes do canal de Queluz de Baixo poderiam sofrer uma renovação, sem nada ainda confirmado.

A propósito do lançamento do livro de Rúben Pacheco Pereira, que decorreu no passado dia 9 de maio, na ilha de São Miguel, nos Açores, Goucha confirmou a mudança ao Fama ao Minuto.

"O meu futuro está ótimo. Tenho um contrato até ao final de 2026. Tenho este ano, tenho o próximo, ao domingo tenho o 'Funtástico' que está a ganhar as audiências, é um líder das audiências, atenção que isto pode mudar de um dia para o outro como se tem visto", começou por dizer.

"Quando acabar o programa de conversas vou ter um projeto diferente também diário. Está para breve, é uma coisa de semanas".

