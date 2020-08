Benedita Pereira não poderia ser uma mãe mais babada. A atriz decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia do seu filho, o pequeno Álvaro, que completou meio ano de vida.

"6 meses da coisa mais fofa do mundo. E eu que sobrevivi e fiz com que ele sobrevivesse estes meses todos!", brincou na legenda da publicação.

Importa realçar que o menino é fruto do relacionamento da artista com Francisco Eduardo Roldão.

Ora veja!

