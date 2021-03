Depois de se terem despedido do progenitor no ano passado, Dália e Núria Madruga vivem agora o primeiro Dia do Pai longe do progenitor.

No Instagram, ambas fizeram questão de assinalar este dia com uma carinhosa homenagem.

De coração apertado, Núria escreveu: "Pai, gostava tanto de ter superpoderes, para te dar mais um abraço. Sei que estás a cuidar de nós. Muitas saudades".

Por sua vez, Dália apenas disse, também com o coração cheio de saudade: "O primeiro Dia do Pai, sem o meu pai".

