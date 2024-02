Luís Nascimento não mantém contacto com o irmão, Cláudio Ramos, mas nem assim deixa de acompanhar o 'Big Brother - Desafio Final', que é apresentado pelo familiar.

O vencedor da quarta edição da 'Casa dos Segredos' e da 'Quinta - O Desafio' comentou os recentes acontecimentos do programa da TVI, nomeadamente o momento em que Bruno Savate quase agrediu Miguel Vicente.

"Hoje estou nostálgico novamente", começou por dizer Luís, lembrando algumas das coisas que Bruno fez em 'Quinta - O Desafio'.

"Hoje, quando a ironia se inverte", acrescentou o antigo participante, já com imagens do que aconteceu ontem na 'casa mais vigiada do país'.

"Ainda vêm dizer que não dão colo a ninguém. Uns podem tudo outros não podem nada... Mas burro sou eu e és tu que continuas a ver este programa. Sou amante do jogo torna-se viciante mas quando o vício nos faz mal metemos fim. Talvez seja o fim para mim de ver este tipo de jogo", fez notar Luís, que não ficou por aqui.

"Entre Miguel e Bruno venha o diabo e escolha. E para que não restem dúvidas gosto do Bruno pessoa cá fora. Bruno jogador, para mim não é o tal que vocês apregoam ser o melhor. O melhor tem que ter capacidade de encaixe e ele não tem. Nem nunca teve. E sem colo, hoje já não estava ali. Peço desculpa aos mais sensíveis", disse, criticando assim o antigo colega de casa.

Por fim, Luís Nascimento sublinhou que na sua primeira edição "fizeram coisas piores" e que ele conseguiu aguentar sem recorrer a qualquer "tipo de violência". "Quando estamos num reality temos que estar preparados para tudo. Aquilo não é uma colónia de férias", concluiu.

Veja na galeria as publicações de Luís Nascimento.

Leia Também: Luís Nascimento revela que sofreu acidente de carro