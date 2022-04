Chris Rock continua a preferir não manifestar-se relativamente à agressão de que foi alvo por parte de Will Smith na cerimónia dos Óscares de 2022. Porém, depois de ter referido num espetáculo que apenas quebraria o silêncio se lhe pagassem para tal, o humorista viu o irmão falar sobre o tema publicamente.

O irmão mais novo de Chris Rock disse em declarações ao site TMZ que gostaria de desafiar Will Smith para um combate de boxe.

Kenny Rock, de 42 anos, precisa de encontrar um adversário para um combate agendado para o dia 11 de junho, no Charles Dodge City Center, na Florida, e ao ser questionado sobre qual o adversário que gostaria de enfrentar respondeu de imediato: Will Smith. "Gostava de entrar no ringue com Will Smith", terá afirmado.

O irmão de Chris Rock assinou recentemente um contrato com Damon Feldman, promotor de boxe e fundador do programa 'Celebrity Boxing', para ser protagonista do combate acima referido.

