A polémica que marcou a cerimónia dos Óscares de 2022 continua a ser um dos temas do momento... E são muitos os que permanecem sem entender a falta de reação de Chris Rock ao levar um estalo em direto de Will Smit. Recorrendo a declarações recentes, um site internacional acredita ter conseguido descobrir a razão para a aparente calma do humorista.

Há dois anos, em 2020, Chris Rock deu uma entrevista, ao The Hollywood Reporter, onde assumiu sofrer de um distúrbio de aprendizagem não verbal. Alteração específica no funcionamento do sistema nervoso que pode perfeitamente estar na origem da falta de reação à agressão de que foi alvo.

O site La Vanguardia explica que esta condição causa dificuldades e perturbações no raciocínio matemático, na cognição visual e espacial, na coordenação motora, perceção sensorial e nas habilidades sociais.

"Todas essas situações são ótimas para escrever piadas, mas não são ótimas para relacionamentos pessoais", referiu Chris Rock na entrevista que deu em 2020.

Ainda que o distúrbio de aprendizagem não verbal com o qual Chris Rock foi diagnosticado pareça a resposta óbvia para a sua calma aparente, é igualmente possível que o ator tenha apenas ficado 'paralisado' perante a atitude inesperada de Will Smit.

