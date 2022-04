Chris Rock afirmou num dos seus primeiros espetáculos de comédia realizados após a agressão de que foi alvo por parte de Will Smith, na cerimónia dos Óscares em 2022, que não iria falar sobre o tema, porém este pode ter mudado de ideias.

Esta segunda-feira, dia 11, o ator e humorista voltou a subir a palco para um novo espetáculo e afirmou que falará sobre a agressão se for pago.

"Não vou falar sobre o assunto até que me paguem para isso. A minha vida está boa. Eu até estou ouvir melhor", terá afirmado Chris Rock, provavelmente em tom de piada, durante a sua apresentação de standup em Indio, nos EUA.

As declarações do humorista são citadas pela imprensa internacional com base nos relatos de quem assistiu ao espetáculo. Estava proibida a captação de imagem ou som no local.

