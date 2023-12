Charles, conde Spencer, falou sobre a forma como a série 'The Crown' retratou as últimas semanas de vida da sua falecida irmã, a princesa Diana, e o impacto que isso teve sobre a sua família.

O conde, de 59 anos, esteve no Broadcasting House da BBC Radio 4 no domingo, dia 10, depois de um juiz ter ordenado que a BBC divulgasse mais de três mil e-mails referentes à polémica entrevista de Martin Bashir com a falecida Princesa de Gales, em 1995.

Após deixar críticas a BBC por tentar impedir a divulgação dos e-mails, o conde foi questionado sobre o popular drama da Netflix.

"Na verdade, eu não vejo 'The Crown'", disse Charles durante a entrevista. "O dano está obviamente lá. Acho que as pessoas agora percebem, melhor que há três ou quatro anos, o quão especulativas são as histórias de 'The Crown', então acho que estão cientes de que aquilo é ficção baseada, vagamente, em eventos factuais", acrescentou.

"Então, acho que [a série] tem alguma coisa [de factual], mas sim, é cansativo", afirmou ainda o irmão da princesa Diana.

Leia Também: Diana. BBC tem que mostrar mais de 3 mil mails da polémica entrevista