Ficou conhecida como a 'entrevista da vingança'. Corria o ano de 1995 quando a princesa Diana falou com o jornalista da BBC Martin Bashir, confirmando, entre outras coisas, a traição de Carlos com Camilla, afirmando que no seu casamento "eram três".

Os príncipes William e Harry condenaram publicamente a forma como o jornalista conseguiu que a princesa falasse e o irmão de Diana, o conde Charles Spencer, nunca desistiu de provar que a irmã tinha sido enganada por Bashir para que revelasse numa entrevista aspetos sobre a sua vida privada.

Agora, o juiz Brian Kennedy ordenou que a cadeia de televisão mostrasse mais de três mil e-mails relacionados com o tema.

Esta decisão surge no seguimento do pedido do jornalista Andy Webb para ver os e-mails que os executivos da BBC enviaram e que falavam sobre Bashir em 2020, quando começaram a ser investigadas as técnicas que utilizou para convencer a princesa Diana, após a transmissão de um documentário da BBC sobre a entrevista de vingança.

Inicialmente, a cadeia exibiu algumas mensagens, sustentando que as restantes não foram fornecidas por conterem informações irrelevantes ou "legalmente privilegiadas", mas agora o juiz ordenou a publicação das restantes e indica que a cadeia tem sido "inconsistente, errónea e pouco fiável" na forma de responder à solicitação inicial.

De recordar que há pouco mais de um ano, a BBC doou cerca de 1,6 milhões de euros a instituições de caridade ligadas à princesa, considerando esta ação "o curso correto e apropriado" depois de ter sido descoberto que Diana de Gales tinha sido enganada para falar em público sobre os seus problemas conjugais. O dinheiro foi dividido igualmente entre as organizações com as quais a princesa cooperava.

Leia Também: Palácio divulga vídeo de Kate a preparar presentes com os filhos