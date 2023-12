O palácio de Kensington divulgou um vídeo que mostra Kate Middleton a embrulhar presentes com os filhos para os mais necessitados, destacando o trabalho de instituições de caridade que apoiam famílias e jovens.

Os pequenos príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de oito, e príncipe Louis, de cinco, selecionaram brinquedos, roupas e livros para ofereceram a crianças das suas idades.

De acordo com a Associated Press, as imagens foram filmadas no mês passado no The Baby Bank em Maidenhead, a cerca de 10 quilómetro da casa da família em Windsor.

Veja o vídeo abaixo:

