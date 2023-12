A realeza britânica está no centro das atenções após a divulgação do postal de Natal de William e Kate Middleton com os filhos.

Este fim de semana, a realeza britânica divulgou nas redes sociais o mais recente postal de Natal do príncipe William e Kate Middleton com os filhos. Trata-se de um retrato a preto e branco muito diferente da imagem que divulgaram no ano passado. Uma partilha que rapidamente ficou no centro das atenções, mas não pelos melhores motivos. Isto porque os internautas questionaram logo depois se a imagem não teria sido demasiado editada, uma vez que um dos dedos do príncipe Louis parece ter sido cortado. "Falta o dedo do príncipe Louis", destacaram vários internautas, acrescentando também que "as pernas parecem estranhas", como relata o Page Six.

