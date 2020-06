Irma Ribeiro mantém-se ativa nas redes sociais e decidiu abrir espaço para que os seguidores da sua página de Instagram pudessem colocar-lhe algumas questões.

Mãe do pequeno Moa, que vai completar três anos em julho, houve quem quisesse saber se a artista deseja ter mais filhos. Irma não escondeu a vontade de querer aumentar a família e até revelou o nome que daria a uma menina, caso fosse mãe de uma rapariga: "Mia, acho".

Questões que foram respondidas depois de Irma ter partilhado um vídeo do filho a falar italiano com o pai. Leia Também: Vídeo: Irma Ribeiro mostra filho a falar italiano com o pai

Recorde-se que a artista namora há oito anos com o italiano Filippo Fiumani.

Entre as curiosidades, algumas das questões foram em relação às línguas que o filho fala. E sobre esse assunto, Irma explicou que o menino com a mãe fala português e com o pai fala italiano.

"O Moa comunica mais em português, obviamente, porque tem mais pessoas para falar português do que italiano. Mas, a nível de aprendizagem, o Moa está 50/50", acrescentou, respondendo à pergunta sobre o filho "comunicar mais em italiano ou em português".

A família não foi o único tema de conversa e Irma teve ainda oportunidade de falar sobre o seu álbum, revelando também "o maior sonho". "Este sonho continua por realizar e vai acontecer... o meu maior sonho é ter uma sala gigante a cantar a minha música".

Leia Também: Paulo Pires conta que foi "chantageado" após ter Instagram hackeado