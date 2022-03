Joana Pereira voltou esta quarta-feira a partilhar com os seguidores do Instagram novidades sobre o seu estado de saúde. A irmã de Rita Pereira voltou a ser vista pelo cirurgião plástico que a acompanha desde que teve alta hospitalar e retirou todos os pensos que tapavam as ferias e cicatrizes provocadas pelo acidente que lhe deixou várias partes do corpo queimadas.

"Já tirei os pensos todos, é muito estranho ter as cicatrizes e as feridas, ainda, de fora, ao ar livre, mas eu sei que é bom para regenerar mais rápido", conta a professora primária.

Joana, que esteve internada várias semanas depois de ter sofrido um acidente com uma lareira, terá agora de passar a usar um fato compressor que a irá acompanhar durante um ano e meio.

Veja na galeria o vídeo com o relato da irmã de Rita Pereira.

Leia Também: "Depois de tudo isto, passamos a ser seguidos por um cirurgião plástico"