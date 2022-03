Joana Pereira partilhou com os seus seguidores do Instagram novidades sobre o processo de recuperação pelo qual está a passar desde que teve alta da unidade de queimados do hospital onde esteve internada durante quase um mês.

Já em casa mas ainda em período de tratamento, a irmã de Rita Pereira saiu esta quinta-feira para a sua primeira consulta com o cirurgião plástico.

"Vou ter pela primeira vez com o cirurgião plástico. Depois de tudo isto, o que acontece é que passamos a ser seguidos por um cirurgião plástico que nos faz os pensos e tudo mais, sei que vocês querem saber este processo, têm-me pedido muito. Então, vou à minha primeira consulta para ver o que ele me diz sobre as minhas queimaduras", conta, prometendo dar novidades em breve.

Joana Pereira sofreu várias queimaduras na sequência de um acidente com uma lareira. A professora precisou mesmo de ser operada ao braço, enxertando no local pele retirada da perna.

