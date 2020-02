Depois de toda a polémica por estar a namorar com uma sobrinha da ex-mulher, Hulk conta com o apoio da família, especialmente da irmã.

Na passada sexta-feira, Jéssica Kelly partilhou um pequeno texto na sua página do Instagram onde elogia a atual companheira do futebolista, Camila, criticando a 'ex'.

"A minha família não sabia o que era um final de ano em paz. Há muitos anos que não existia isso na minha família pois o ano todo era contendas [guerras]", começou por escrever, como destaca o site Hugo Gloss.

"Tu chegaste para trazer paz à minha família, principalmente ao meu irmão", acrescentou, referindo-se à atual companheira do futebolista.

"Deus sabe o quanto estamos felizes com a vossa felicidade", acrescentou, afirmando que tudo o que pediam "era alguém que os tratasse como família". "Que no teu coração não venha com ganância", continuou.

Um desabafo que gerou uma troca de comentários com os seguidores, como destaca o site. "Pensava que a Iran [ex-mulher de Hulk] era boazinha, mas pelo texto acima, não. Sempre vi nela prepotência, mas pensava que era só para o público", comentou uma internauta, que mereceu a resposta de Jéssica: "Exatamente".

Leia Também: Hulk mostra presente romântico que ofereceu à namorada