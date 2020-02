No Dubai, na companhia da namorada, Hulk partilhou com os fãs como foi celebrado o Dia dos Namorados. Os pombinhos desfrutaram de um momento de romantismo na praia e o jogador fez questão de mimar a companheira com um presente especial: alianças de compromisso.

Esta é a primeira vez que Hulk e Camila Ângelo celebram esta data enquanto namorados.

Em dezembro o craque brasileiro pôs um ponto final no casamento de 12 anos com Iran Ângelo e assumiu o namoro com Camila.

Vale referir que o início da relação foi marcado por grandes polémicas, uma vez que Camila é sobrinha da ex-mulher do jogador.

Leia Também: Após assumir relação com sobrinha da 'ex', Hulk mostra jantar romântico