Georgina Rodríguez viveu nos últimos dias momentos de emoções fortes. Depois de várias batalhas, a irmã da namorada de Cristiano Ronaldo conseguiu finalmente concluir a sua licenciatura na Faculdade de Filosofia e Letras de Madrid.

A modelo assistiu à cerimónia de graduação da irmã, em Espanha, e mostrou-se profundamente emocionada por ver Ivana, que já é casada e mãe de uma menina, concretizar um sonho antigo que tanto esforço lhe custou.

"Minha Shima licenciada. Ainda me lembro de quando te preparavas para as provas e do dia em que recebeste a nota final", começou por realçar, lembrando as muitas dificuldades que Ivana viveu, no início do seu percurso académico, para conseguir seguir os estudos.

"O teu início em Madri, o teu material de estudo pago em prestações, os teus intermináveis ​​dias de trabalho, de universidade e as mil horas de metro, que tornaste o teu local de estudo e a tua sala de jantar", contou, convicta de que todos os sacrifícios valeram a pena.

"Foi um caminho muito longo, no qual vivemos os piores e melhores momentos das nossas vidas. Mas aqui seguimos unidas e vencendo. Mais uma vez, tu conseguiste aquilo que te propuseste a fazer. Que mulher e irmã orgulhosa, continuaremos a inspirar-nos e apoiar-nos uma à outra para sempre. Amo-te, gaivota", completou, juntando às suas palavras as imagens do momento em que Ivana recebeu o diploma.

