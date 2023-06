Margarida Corceiro quebrou finalmente o silêncio e na noite de sábado, 3 de junho, confirmou o fim do namoro de longa data com João Félix.

"Eu e o João partilhámos conquistas durante alguns anos, numa fase de mudança, crescimento e aprendizagem. Não estando juntos como um casal há algum tempo, tenho a sorte de fazer parte da vida dele", escreveu a jovem atriz numa mensagem divulgada na rede social Instagram.

Perante as palavras da ex-namorada, João Félix preferiu, estranhamente, manter o silêncio. O jogador de futebol não partilhou a mensagem de Margarida e não se pronunciou sobre o tema em qualquer plataforma digital, uma escolha pessoal já que está de férias e com tempo de sobra para fazê-lo.

Outro dado curioso sobre o 'timing' escolhido para que o fim do namoro fosse anunciado é o facto de o futebolista ter marcado presença este fim de semana no Grande Prémio de Fórmula 1 de Espanha, em Barcelona. A presença de João Félix no evento, aparentemente a convite da equipa da Red Bull, surge precisamente uma semana depois de terem surgido rumores de que Margarida Corceiro poderia estar a viver um romance com um piloto da F1.

A semana passada, a portuguesa esteve no Grande Prémio do Mónaco e foi fotografada a passear e jantar com com Lando Norris. O piloto chegou a vir a público reagir à especulação criada em torno do alegado casal.

A passagem de João Félix por Barcelona acontece depois uns dias de férias em Ibiza na companhia de colegas e amigos. O craque encontra-se em período de descanso depois ter terminado a época ao serviço do Chelsea.