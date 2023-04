Maria Botelho Moniz recebeu esta quinta-feira no 'Dois às 10' uma jovem de 24 anos com uma inspiradora história de vida. Sara Lopes nasceu com uma deficiência física, artogripose congénita.

O que muitos não sabem é que Sara é irmã de uma popular ex-concorrente do 'Big Brother', Diana Lopes.

Sara e Diana são filhas do mesmo pai, mas de mães diferentes, o que as fez passar vários anos afastadas, já que ex-concorrente do 'BB' não tem relação com o pai biológico.

O 'Big Brother' acabou por fazê-las retomar a ligação de irmãs e hoje é com o coração repleto de orgulho que Diana vê a mana mais nova inspirar outras pessoas ao mostrar as suas limitações e superação na rede social TikTok.

Sara Lopes tem problemas de rigidez e atrofia muscular, o que faz com que não consiga fazer várias coisas sozinha - tais como tomar banho ou atender o telefone. Ainda assim, não baixa os braços e todos os dias tenta encontrar formas de se superar.

