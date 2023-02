A irmã mais nova de Carolina Patrocínio, Victoria Jacobi, viveu um episódio complexo recentemente. A jovem tiktoker foi roubada depois de adormecer num comboio na Bélgica, onde estuda e vive atualmente.

Através de um vídeo partilhado na sua famosa conta de TikTok, Victoria explica como tudo aconteceu.

Na noite de sábado, a irmã de Carolina Patrocínio foi à festa de aniversário de um amigo. Por volta das 03h00 da madrugada apanhou o comboio para ir para casa, mas acabou por adormecer.

"Estava a ouvir música e com o telemóvel no peito. Adormeci no comboio. Quando acordo, estou numa estação que não conhecia, a horas daqui deste centrozinho de Berlim onde vivo, e sem o meu telefone", revelou.

Sentindo-se perdida e "no meio do nada", decidiu apanhar o mesmo comboio no sentido inverso "até reconhecer alguma estação".

"Cheguei a casa às 05h00 da manhã e acordei no domingo às 19h30 porque não tinha despertador. Um amigo da faculdade emprestou-me um telefone extra que ele tinha. Já encomendei outro telemóvel, mas agora já tenho despertador, que é o que importa, e menos de mil e tal euros na conta... que também é importante", completou.

@vicky_jacobi ainda não mudei o teclado e tá me a corrigir tudo para inglês q raiva original sound - vicky_jacobi

