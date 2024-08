As irmãs Patrocínio impressionaram uma vez mais com a sua excelente forma física numa partilha que fizeram nas redes sociais. Trata-se de uma fotografia na qual cinco das seis filhas - falta Mónica Jacobi - posam com a mãe, Victoria Jacobi, em biquíni.

"Esta genética é maravilhosa", notou uma das seguidoras de Mariana Patrocínio, que foi quem partilhou a imagem.

Desta forma, Mariana surge com Carolina, Rita, Victoria e Inês Patrocínio.

Ora veja:

