Todos os anos, no dia 8 de agosto, o clã Patrocínio reúne-se no Aquashow, parque aquático no Algarve, para celebra o aniversário de Raul, um dos filhos de Pimpinha Jardim.

Ora, este ano não foi exceção, com Carolina Patrocínio a documentar o dia através de uma partilha na sua página de Instagram.

Conforme poderá ver pelas imagens, crianças, água e muita animação não faltaram na comemoração.

