Após a saída do 'Big Brother Famosos', e depois de ter sido apresentada uma queixa contra si ao Ministério Público pelo "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida, Bruno de Carvalho tem recorrido às redes sociais para se manifestar.

O antigo concorrente do programa da TVI faltou ao ‘Dois às 10’, na manhã desta segunda-feira, mas esteve em direto no Instagram onde conversou com alguns amigos e fãs. Durante a ‘live’, foi também várias vezes aconselhado pela irmã a terminar o vídeo.

“Não estás a ganhar nada com isto. Para lá, por favor, pensa na tua vida. Pensa nas tuas filhas, na mãe. Para. Estás-te a enterrar”, dizia a irmã. "Já tens problemas que cheguem”, continuou a irmã.

Ainda durante o 'direto', Bruno de Carvalho insultou as amigas de Liliana Almeida e lamentou que a cantora não tenha saído do programa após a sua expulsão.

Além disso, mencionou Joana Mortágua, Carolina Deslandes e Jessica Athayde.

