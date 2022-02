Com uma queixa ao Ministério Público apresentada contra o seu "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida, Bruno de Carvalho decidiu ‘responder’ às críticas de várias caras conhecidas que se mostraram contra o ex-presidente do Sporting no 'Big Brother Famosos'.

Num direto que fez no Instagram, também insultou as amigas de Liliana, especialmente Andrea, sobretudo por esta ter incentivado a cantora a manter-se no programa após a expulsão de Bruno de Carvalho.

“Que interessa a felicidade da Liliana? Interessa é as atrasadas mentais das amigas. Sobretudo essa Andrea de m****, é uma atrasada mental. Se eu tivesse amigos como tu, metia-me num caixote do lixo de vergonha, cara Andrea”, disse. “Como diz o Jesus - que eu odeio - vocês valem isto [zero]. Mas é importante para vocês é que a Liliana mantenha uma coerência em termos de raciocínio LGBT. Isso é que é importante. Feliz? Não! Palhaças, são o que vocês são”, acrescentou.

“Então corajosos? Bora lá, estou pronto. É agora o tempo. Venha a Pipoca e a [Carolina] Deslandes, venha tudo. Estou aqui. Mandei mensagem a dizer para entrarem agora e dizerem ao Bruno que é um violentador de mulheres. Mortágua, não sou o [Luís Filipe] Vieira. Tu comigo pias baixinho. Bora lá, vem lá Mortágua. Bora lá falar dos teus problemas. Estou à tua espera. Entra. Grande deputada. Joana Mortágua, o Bruno quer falar contigo, cheguem lá a mensagem. Vamos falar sobre o que eu faço e o que tu fazes. Sei pouco até. Já me lixaste uma vez, não me lixas a segunda. Vem lá falar do meu palheiro. Deslandes, bora lá falar do amor para a vida toda. É f***** não é? É a vida. Também sei. Jessica Athayde estou aqui para ti, só para ti, amo-te tanto. Andrea, bora lá, estou aqui sem problemas”, continuou.

“Vem lá falar comigo, amiga da onça. És tão importante, mandas os fatos para a gala. Diz-me lá a mim ‘fica, fica’. Não digas aos outros, diz-me a mim. São só 15 mil pessoas. Tu fizeste figura de ursa perante um milhão. Estou à tua espera”, reforçou, mostrando-se contra o facto de a amiga de Liliana ter gritado durante a gala para a concorrente continuar no programa da TVI.

“Venha a comissão [Comissão para a Igualdade de Género] dizer o que é que eu fiz de mal. Porque é que fizeram queixa de mim quando eu tenho três filhas, um pai de 90 anos e uma mãe de 80? Bora lá dizer o que é que eu fiz de mal”, destacou também.

Mas não ficou por aqui e mostrou-se ainda desagradado por não ter tido nenhum contacto com a família de Liliana: “Depois de todo o respeito que mostrei pela Liliana e defendê-la, querer que ela não dissesse disparates, imaginei vocês do que é que eu gostava... Não é que ela saísse porque ela está completamente manipulada pelo 'Big', gostava que a família dela falasse comigo. Que dissesse, Bruno vai para o raio que te parte, ou que foi bom. Qualquer coisa".

De recordar que Bruno de Carvalho, ainda em direto no Instagram, lamentou: "Só estou um bocado triste porque não estava à espera de ficar sozinho nesta situação".

