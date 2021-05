Na madrugada desta quinta-feira, Irina Shayk prendeu todas as atenções no Instagram com a sua última publicação.

A modelo russa, de 35 anos, partilhou uma série de fotografias suas em que dá provas da sua sensualidade - em alguns registos aparece inclusive de topless ou em roupa interior.

"Olá", escreveu apenas na legenda da sequência de imagens que tirou o fôlego aos fãs. Veja na galeria.

