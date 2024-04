Atriz esteve no 'Goucha', da TVI, e falou do ex-companheiro Marcantonio Del Carlo com quem tem em comum a filha Simone, de quatro anos.

Iolanda Laranjeiro separou-se de Marcantonio Del Carlo no ano passado e o fim da união foi tema de conversa com Manuel Luís Goucha. "Acho que nós não somos exemplo. Como casal, haviam coisas que não corriam bem porque caso contrário não nos teríamos separado", partilhou a atriz no 'Goucha', da TVI, falando da relação de sete anos dos quais cinco como marido e mulher. "Mas como ex-casal somos incríveis. Somos mesmo", afirmou de seguida, não deixando de confessar ainda que o momento em que a relação chega ao fim é "doloroso". "Claro que é. E nós vivemos ainda durante bastantes meses juntos, apesar da decisão, porque havia uma data de coisas que queríamos salvaguardar no que dizia respeito a proximidade. Temos uma filha muito pequena e não temos grande apoio", contou. "[Também tem que se fazer um luto] e nós fizemos um luto incrível. Fomos de férias para Itália", acrescentou. "Estávamos separados mas fomos de férias para Itália no verão passado", continuou. Mesmo separados e em casas diferentes, continuam a viver perto um do outro. "A quatro minutos", como referiu Manuel Luís Goucha. Veja aqui esta parte da entrevista de Iolanda Laranjeiro. De recordar que o ex-casal tem em comum a filha Simone, de quatro anos.