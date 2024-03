Marcantonio del Carlo emitiu ao final da tarde desta sexta-feira, dia 8 de dezembro, um comunicado no qual pede desculpa e diz ter sido mal interpretado. Em causa está o facto de ter sido denunciado pelo Sindicato dos Registos e do Notariado (STRN) após ter dado declarações no programa 'Júlia', da SIC, sobre um alegado esquema de corrupção em Portalegre associado à atribuição da nacionalidade.

"A minha conversa com a Júlia Pinheiro no programa da SIC expressou apenas a minha mágoa em virtude de não ter conseguido ser português, pela impossibilidade de contornar o obstáculo legal de apresentação do certificado do registo criminal do país da minha naturalidade (Zimbabué), local de onde saí com apenas seis meses", começa por dizer o comunicado do ator.

Na mesma carta, publicada no Instagram, o ator explica que não quis acusar o STRN de Portalegre de de qualquer má prática, mas sim alertar para o facto de alguém ter tentado, possivelmente a troco de dinheiro, persuadir o ator a usar vias ilegais para conseguir obter a nacionalidade.

"O que pretendi foi chamar a atenção que paralelamente a esta via legal fui contactado por pessoas exteriores àqueles serviços, que pretenderam agir como intermediárias (possivelmente por meio de ilegalidades e a troco de dinheiro) e que prometiam obter a minha nacionalidade, tentando enganar os Registos e Notariado de Portalegre, o que recusei veementemente", continuou, pedindo desculpa aos profissionais dos STRN pela ofensa, explicando ainda o motivo pelo qual não denunciou a pessoa que lhe fez a oferta.

"(...) não denunciei, pois as chamadas foram sempre efetuadas de números anónimos", contou.

Veja abaixo o comunicado na íntegra.