Sara Norte e Joana Latino são ambas comentadoras do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, mas a relação entre elas neste formato viveu uma noite difícil esta quarta-feira, 20 de setembro.

Enquanto Sara comentava uma recente partilha de Liliana Aguiar, em que esta se mostrava numa piscina a falar das críticas que recebe, Joana Latino tentou interromper o discurso, por não se identificar com o que ouviu.

"Imaginem que ela fazia vídeos em casa fechada. Como ela está na piscina a apanhar sol, as pessoas criticam, porque a inveja é lixada e infelizmente as pessoas, hoje em dia...", fez notar Sara Norte, com Joana a intervir da seguinte forma: "Não, não. Acabou. Inveja? Inveja de quê?".

Sara, de imediato, tentou retomar o pensamento e condenou a interrupção da colega. "Não, não me vais interromper que agora estou eu a falar. Vão-me deixar falar. Joana, posso falar?", atirou a atriz.

Liliana Campos, apresentadora do formato, tentou moderar o assunto e acalmar os ânimos: "Calma lá, não se vão chatear por causa da Liliana Aguiar".

