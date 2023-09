Liliana Aguiar mudou-se para o Dubai com os dois filhos mais novos, Santiago e Salvador, e o marido, Francisco Nunes. Desde então, a celebridade tem feito várias partilhas no Instagram sobre esta nova vida.

No entanto, além das mensagens de carinho e apoio, também tem-se deparado com comentários a questionarem se está a trabalhar ou não. Perante tais especulações, decidiu gravar um vídeo a reagir.

"Muitas das vezes coloco o meu dia a dia, que passa por ir ao ginásio, vir dar um mergulho à praia ou piscina, porque aqui no Dubai o que sinto é que tenho muito melhor qualidade de vida, mais tempo para estar com os meus filhos porque eles entram na escola mais cedo", começou por relatar.

"Acordamos às 6h30. A vida é um bocadinho diferente do que era em Portugal. E há pessoas que vêm perguntar-me se não trabalho. Porque faço publicações - que podia não fazer mas não tenho nada a esconder - em que estou na piscina ou na praia", acrescentou.

"Têm toda a legitimidade de me fazer questões, não têm legitimidade para insultar, de dizer que eu não faço nada. Não tenho que vos dizer como é que ganho dinheiro. Posso ganhar dinheiro até sem ter que estar oito horas num escritório", destacou.

"Fui sempre ganhando dinheiro com os meus negócios e também tive alguns patrões e horários a cumprir que, felizmente, agora não tenho. Não quer dizer com isso que não faço rigorosamente nada da vida e que não sustente os meus filhos, que não seja mãe, mulher, que não possa curtir, estar aqui na boa a falar com vocês e a dar um mergulho", disse ainda.

Liliana Aguiar aconselhou ainda a quem "não gosta do que publica" para a deixar de seguir.

Tendo estado até agora em casas temporárias no Dubai, Liliana Aguiar contou que está numa nova fase, à procura de uma habitação. Veja a mensagem completa da celebridade no vídeo da galeria.

