Joana Latino e Sara Norte desentenderam-se em direto. No programa desta segunda-feira, dia 18 de novembro, o painel de comentadores do 'Passadeira Vermelha' estava a falar sobre o polémico vestido usado por Andreia Correria, a representante portuguesa no concurso Miss Universo.

Enquanto a jornalista da SIC dava a sua opinião - mostrando-se revoltada com a intolerância religiosa - acusa Sara que estar "muito enfadada".

Sara respondeu afirmando: "O quê? Estás a dizer que eu estou chateada, eu não estou chateada não estou enfadada, não queiras confusões às minhas costas. Eu não estava enfadada, estava olhar para o Heitor", respondeu a atriz.

Joana continuou o seu discurso, durante esta intervenção da atriz, e responde, a dada altura: “Sara, eu já passei à frente."

Sara retribuiu e afirmou: "Eu não passei à frente, estou agora aqui. Manda só para o ar a ver se pega. Fala aí sozinha", terminou a atriz.

