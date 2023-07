Stênio Garcia encontra-se internado devido a uma septicemia aguda e, nas últimas horas, alguns meios de comunicação chegaram mesmo a noticiar a sua morte.

O ator, com a boa disposição que o caracteriza, veio a público desmentir esta informação. "Os media são ávidos de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que motivo se matam as pessoas [através destas notícias]? Desejem saúde, eu pelo menos faço isso, que eu sei que há uma lei do retorno. Saúde para todos", fez notar.

O artista, de 91 anos, deu que falar nas últimas semanas por ter aceitado submeter-se a uma harmonização facial que o deixou, na opinião de muitas pessoas, completamente irreconhecível.

Veja abaixo o vídeo em que Stênio Garcia responde às notícias da sua morte.

Leia Também: Stênio Garcia. Mulher conta que harmonização facial não causou septicemia

Leia Também: Stênio Garcia internado com septicemia aguda. Ator tem 91 anos