Stênio Garcia volta a ser notícia na imprensa brasileira mas, desta vez, por motivos preocupantes. O ator, de 91 anos, foi internado de urgência num hospital do Rio de Janeiro com uma septicemia aguda.

Os representantes do artista já vieram a público dizer que Stênio está hospitalizado com uma infeção generalizada no sangue, causada por uma bactéria.

O ator brasileiro, segundo as mesmas fontes, está com fortes dores nas ancas e nas pernas, embora consciente e a respirar sem dificuldades.

Vale lembrar que, há cerca de um mês, Stênio Garcia submeteu-se a harmonização facial. A intervenção deixou-o irreconhecível e foi até muito criticada pelo público. Não se sabe se a mesma tem alguma relação com o seu estado de saúde.

