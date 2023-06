Stênio Garcia é mais uma das muitas figuras públicas que decidiram aderir às famosas técnicas de harmonização facial. Aos 91 anos, o ator brasileiro surgiu irreconhecível e as opiniões dividem-se.

Com muito menos rugas e com as bochechas e os lábios mais preenchidos, Stênio mostrou-se satisfeito com o resultado final, embora muitos brasileiros tenham considerado que a mudança foi demasiado radical.

Veja abaixo o resultado desta intervenção estética.

Leia Também: Aos 91 anos, ator brasileiro Stênio Garcia mostra-se no ginásio