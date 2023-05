Stênio Garcia deu provas da sua vitalidade e vontade de manter-se ativo. Aos 91 anos, o ator brasileiro mostrou-se a treinar no ginásio com a mulher.

"Hoje treinei junto com a Marilene Saade e aproveito para desejar um fim de semana de saúde, amor e alegrias para todos vocês", lê-se na legenda de uma fotografia do casal, captada durante o treino e partilha na conta oficial de Instagram do ator das novelas da Globo.

Stênio Garcia e Marilene Saade, de 54, 37 anos mais nova, são casados há mais de 20 anos.

Eis abaixo a inspiradora partilha:

