A mulher de Stênio Garcia, Marilene Saade, usou as redes sociais para partilhar uma atualização sobre o estado de saúde do marido, de 91 anos, que foi internado recentemente num hospital no Rio de Janeiro com um quadro de septicemia aguda e infeção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

"Passando para informar que Stênio Garcia se encontra melhor. Os exames de urina e Doppler não detetaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna, como já havia sido falado, devido à extração do nervo", partilhou, enfatizando que a harmonização facial que o ator fez no último mês de junho não tem qualquer relação com a infeção.

"Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês", afirmou ainda a atriz.

Vale notar que o artista foi internado no passado sábado, 1 de julho, após sentir dores fortes nas pernas.

