"Voltei". Foi assim que começou a publicação que Sara Barradas fez na sua página de Instagram logo pela manhã desta quarta-feira, dia 8 de março, anunciando o seu regresso à rede social.

Num resume sobre o mês que, entretanto, se passou, a atriz começou por destacar que perdeu o acesso à conta que tem no Instagram "há um mês", tendo recuperado o mesmo esta terça-feira, dia 7 de março.

"Visto esta ser a única rede social que utilizo estive, realmente, afastada. Teve coisas menos boas, principalmente, ao nível profissional, mas teve outras muito positivas e libertadoras. O Instagram (bem como todo este mundo online) tem apenas a importância que lhe damos. E foi mais fácil do que pensava viver sem ele", destacou.

Na mesma publicação, falou ainda do sucesso da peça de teatro 'Trair e Coçar é Só Começar', onde sobe a palco com Bruno Madeira, Carlos Areia, Isabela Valadeiro, José Raposo, Matilde Breyner, Rafael Medrado, Rui Unas e Telmo Ramalho.

"A primeira fase da nossa tournée terminou com 15 espetáculos no Porto (Teatro Sá da Bandeira) completamente esgotados, mais 4 na Figueira da Foz (CAE) idem, idem, aspas, aspas! Regressámos à nossa Lisboa, na semana passada, de barriga cheia! E cheios, assim continuamos, no Casino Lisboa", disse.

Além disso, realça, "este mês em que esteve info-excluída, foi também o mês da sua capa e produção da LuxWoman". E para terminar, Sara Barradas não deixou de salientar que está a chegar ao fim a novela 'Quero é Viver', da TVI, onde dá vida a Olga. "Apesar já termos terminado as gravações há oito meses (já!?), só agora encerrarei este capítulo bonito", escreveu.

Para o futuro está em vista um novo projeto que irá abraçar "em breve", como fez também questão de anunciar.

"Por fim, não posso deixar de assinalar que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Bem hajam as Mulheres. Nunca esqueçamos quão difícil foi e continua a ser lutar pelos nossos direitos: direitos humanos, direito ao voto, a igualdade salarial, a maior representação em cargos de liderança, a proteção em situações de violência física e/ou psicológica, o acesso à educação, entre outros. Para nós, nada é garantido, no mundo patriarcal e machista em que vivemos, nem mesmo a liberdade. Não esqueçamos", completou.

