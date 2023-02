José Raposo está de parabéns. Um dos mais reconhecidos atores em Portugal completa 60 anos de vida, data que foi destacada pela companheira, Sara Barradas, através de uma dedicatória única nas redes sociais.

"Ele faz anos hoje!

Ele que chega SEMPRE atrasado.

Ele que é preguiçoso.

Ele que perde e parte os óculos todos.

Ele que no verão só queima os braços e a cara (com a marca dos óculos), porque não gosta de estar ao sol.

Ele que se esquece do lixo na mala do carro e só se lembra quando o cheiro alastra.

Ele que nunca encontra nada do que procura.

Ele que quase não dorme.

Ele que adora conversar.

Ele que adora abraços.

Ele que adora pessoas interessantes e cultas. E que adora artistas.

Ele que adora os mais velhos.

Ele que adora bebés e crianças.

Ele que ama fazer teatro. Mas gosta pouco de trabalhar.

Ele que é dos melhores e mais versáteis atores que Portugal tem.

Ele que adora música.

Ele que adora comer.

Ele que adora doces.

Ele que só vê o lado positivo de tudo.

Ele que tem esperança.

Ele que tem muita calma.

Ele que é um conciliador.

Ele que é muito sensível.

Ele que é um pai extremamente amoroso.

Ele que detesta regras e a norma.

Ele que adora futebol, mas não é de clube nenhum.

Ele que adora viajar e comer em restaurantes.

Ele que me deu a melhor filha do mundo.

Ele que ama os filhos mais do que qualquer outra coisa.

Ele que me ama como ninguém amou.

Ele festeja mais uma volta ao sol e eu estou feliz por continuar a testemunhar isso", escreveu.

Vale notar que Sara Barradas e José Raposo têm uma filha em comum, a pequena Lua, de três anos. O artista é ainda mais de Ricardo e Miguel Raposo, frutos do anterior casamento com Maria João Abreu, que morreu em 2021.

