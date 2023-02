A data de hoje é particularmente especial para José Raposo. Se ainda estivesse vivo, o pai do artista, Valdemar Raposo, completaria 87 primaveras, conforme o ator evidenciou na sua página de Instagram.

Partilhando uma rara fotografia do progenitor, na qual este posa na praia, José escreveu na legenda da publicação:

"É o meu pai. Que muito me amou, e que muito amo. Hoje é o dia em que nasceu. Há 87 anos, em Pontével. Morreu há 10. Tentá-lo-ei imitar sempre, tratou a vida com amor…".

Recorde-se que José Raposo tem três filhos: Miguel e Ricardo Raposo, frutos do anterior casamento com Maria João Abreu, e a pequena Lua, do atual enlace com Sara Barradas.

Leia Também: José Raposo dedica mensagem a Vítor Norte. "Merece toda a felicidade"