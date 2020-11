O espírito natalício invadiu os estúdios da TVI e o do 'Extra do Big Brother' não foi exceção, estando já decorado a rigor para a quadra mágica. Com isto, Flávio Furtado não quis descurar do cenário e escolheu para a emissão desta sexta-feira um visual igualmente natalício.

O comentador fez-se notar com um fato em padrão escocês, em tons de vermelho e branco, da marca PRASSA, e pelas redes sociais conquistou generosos elogios.

Também aprova esta escolha de Flávio Furtado?

Leia Também: Zena e André vivem noite escaldante: "Envolveram-se profundamente"