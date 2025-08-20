Fred Durst, vocalista dos Limp Bizkit, viveu um momento insólito durante o concerto da banda em Istambul, Turquia, no passado domingo, 17 de agosto.

Foi durante a música 'Take a Look Around' que um drone, aparentemente pertencente a um fã, se aproximou do palco, levando a que este lhe batesse com o microfone, atirando-o ao chão.

A plateia ficou surpreendida e é possível ouvir risos e gritos.

Veja, abaixo, o vídeo.

Músicos vs Drones - Várias histórias insólitas

A presença de drones em concertos de música tem vindo a crescer. São vários os fãs que levam os objetos para os eventos em busca dos melhores planos dos seus ídolos mas a verdade é que este pode ser um objeto perigoso.

Mas nem só os fãs aderiram a esta moda. Num concerto dos Muse em Londres, em 2016, os drones faziam parte do espetáculo de luzes porém um incidente estragou a intenção da banda. Durante a interpretação da música 'The Globalist', um drone perdeu o controlo e chocou contra a plateia. Por sorte nenhuma pessoa ficou ferida.

Já em novembro de 2022, Axl Rose, vocalista da banda Guns N' Roses não ficou nada contente com os objetos que sobrevoaram o concerto que estava a dar na Austrália.

Depois do evento, o cantor foi até à rede social X onde mostrou a sua revolta contra o que aconteceu no evento: “Distraíram-nos. Alguém achou que estava a fazer uma grande coisa, mas os drones estavam demasiado próximos do palco. Não estamos habituados a isto. Estivemos sempre com aquilo na cabeça. As pessoas estavam irritadas. Percebo que possa ser divertido gravar um vídeo pirata, mas agradecíamos que pensassem na banda e nos fãs", referiu o músico.

Ainda em 2022, no concerto dos Mr. Bungle no festival Knotfest, no Estádio Monumental em Santiago, capital do Chile, o vocalista da banda, Mike Patton (que também é vocalista dos Faith No More), 'chamou' um drone para perto de si para o destruir. No momento em que lhe vai atirar com o microfone, este consegue escapar.

Veja, abaixo, o vídeo do momento.

Siga o link