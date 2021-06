A TVI anunciou esta terça-feira que está a preparar uma nova edição do 'Big Brother', dando assim por abertas as inscrições para o reality show.

A notícia fez furor entre os fãs do formato, que rapidamente correram ao site da estação para se inscreverem. Em pouco mais de 24 horas, o número de candidatos quase atingiu os 4 mil.

"Em 36 horas a nova edição do 'Big Brother' já recebeu cerca de 3980 inscrições. Os números refletem o sucesso das últimas edições do reality show que regressa em breve à antena da TVI, com uma versão mais surpreendente do que nunca", lê-se numa nota enviada às redações.

De recordar que o 'Big Brother' regressou ao pequeno ecrã há cerca de um ano e desde então que já foram estreadas três edições, o 'Big Brother 2020', o 'BB - A Revolução' e o 'BB - Duplo Impacto'. Esta última terminou em março.

Leia Também: Teresa Guilherme: "Não me imagino a fazer outro reality sem o Cláudio"