Inês Simões deixou os fãs e a imprensa cor-de-rosa a especular sobre a possibilidade de estar prestes a realizar uma cirurgia estética depois de ter partilhado um vídeo onde se mostrava na Clínica Milénio.

Questionada sobre a sua visita ao local e sobre a possibilidade de estar prestes a fazer uma cirurgia, a atriz e empresária gravou um vídeo onde esclarece que não vai ser operada.

"Não vou fazer nenhuma lipoaspiração, ainda, não vou arranjar as minhas maminhas, vou sim ao doutor Ângelo porque apareceu-me aqui uma mancha, algo com com relevo, no meu rosto", afirma, segura de que desta forma ficaria "tudo esclarecido" e sem "especulações".

