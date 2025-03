Este será um ano marcante para Inês Simões. A comentadora da TVI irá submeter-se a uma cirurgia estética, que teve de adiar, e foi sobre isto que falou em declarações ao Fama ao Minuto.

"Apanhei uma infeção pulmonar, então não me conseguiram operar por causa da infeção, mas vou fazer com a Dra. Luísa Magalhães Ramos", afirmou em declarações na feira de turismo de Lisboa, uma vez que estava a promover o Rio Grande do Norte, no Brasil.

"Vou retirar as próteses mamárias, é uma opção minha. Acho que vou ficar mais leve a vários níveis", justificou.

"Quando estou em televisão e me vejo lá, sinto-me muito 'espaçosa' na parte superior. Ao retirar as próteses acho que vai fazer uma diferença espetacular", completou.

