Inês Simões está de férias com a filha Beatriz, de 14 anos, num sítio paradisíaco: Cabo Verde.

Nas redes sociais, a comentadora tem partilhado algumas imagens da ilha, mostrando uma imensa felicidade por ter voltado a um dos locais que mais adora.

"Paraíso a 3h40 de Lisboa? Temos pois! E este ano resolvi passar a Páscoa com a minha Beatriz no calor e escolhemos a ilha do Sal. Não é a nossa primeira vez por aqui e não será com toda a certeza a última!", escreveu na legenda do vídeo.

