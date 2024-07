Inês Simões está de férias com a filha Beatriz no Brasil e foi no país onde celebrou o seu aniversário, esta sexta-feira, dia 12 de julho.

Na sua página de Instagram, a comentadora de reality shows da TVI publicou um conjunto de imagens que mostram como foi passado este dia especial.

"Resumo do dia 12 de julho (em que fiquei mais 'vintage'", disse na legenda da publicação, descrevendo depois cada imagem partilhada. Veja na galeria.

"Obrigada pelo carinho que recebi ao longo deste dia! Obrigada mesmo", escreveu, por fim.

