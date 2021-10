O trio das 'Três da Manhã', da Renascença, viajou até ao Porto para assistir a um jogo do FC Porto e aproveitou a visita à cidade para desfrutar de uma refeição do chef Rui Paula no restaurante Dop.

O momento foi destacado nas redes sociais de Joana Marques, que chamou a atenção para o facto da colega Inês Lopes Gonçalves ter posado com o chef "ao colo".

"Sim, a Inês Lopes Gonçalves pegou no chef Rui Paula ao colo, tal era a nossa alegria com o que tínhamos acabado de almoçar", brincou na legenda da imagem.

Na imagem, aparece ainda Ana Galvão. Ora veja.

Leia Também: O vídeo de Salvador Martinha após polémicas com Joana Marques. "Genial"