Inês Gutierrez esteve a responder às questões de vários seguidores na sua página de Instagram acerca da viagem que fez recentemente a Miami, juntamente com o companheiro, João Montez.

Entre as perguntas, a comunicadora acabou por destacar uma mensagem que recebeu e que a deixou bastante "feliz". "Admiro a coragem e o exemplo de viajarem sem a Malu. Parabéns por isso e pelo equilíbrio que passam!".

"Obrigada por esta mensagem. Na verdade, fiquei triste com muitas das mensagens que recebi por aqui com críticas muito fortes por ter ido de férias com o João uma semana sem a minha filha, como se isso fizesse de mim uma má mãe. E escusado será dizer que o João não recebeu qualquer tipo de crítica, como se fosse um ato heróico por parte de um pai e lamentável por parte de uma mãe", começa por dizer, referindo-se à filha, a pequena Maria Luísa, de nove meses.

"Decidimos ir de férias uma semana só os dois e deixar a nossa filha de nove meses bem entregue à nossa família. É assim que encontramos também espaço para o casal, e, sim, refiro-me ao casal apenas, e não aos 'pais'. Já para não falar que estar uma semana a viajar, a dormir 10 horas por noite (coisa que não acontece desde que fui mãe), me faz voltar com outra sanidade mental, com outra disposição, e quase me sinto 'melhor mãe' desde que voltei, só por isso. Percebo perfeitamente quem não é capaz de fazer, ou por questões logísticas, ou por saudade, por que custa muito. Morri de saudades da minha filha, como é óbvio", continua.

"Por isso, entendo mesmo muito bem quem até o quer fazer, mas ainda não conseguiu... Eu agarrei-me à ideia de que a minha filha estava o melhor que podia estar, e em segurança, feliz, e que são sete dias que fazem diferença no nosso bem estar, enquanto casal, enquanto pessoas individuais, há tempo e espaço para tudo", argumenta ainda.

Entretanto, confessa: "Fiquei profundamente chocada com algumas das mensagens que recebi por aqui e muitos dos comentários que tive que apagar durante estas minhas férias, mas fico muito feliz por ler este tipo de mensagens que mostram que há quem ainda acredite no equilíbrio e que fique feliz com a felicidade dos outros. O julgamento faz-nos tão mal, não é bonito, nada bonito".

