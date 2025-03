Inês Gutierrez, João Montez e a filha Maria Luísa estão a desfrutar de umas férias pelos Estados Unidos.

A família passou os últimos dias em Boston e em New Bedford e o balanço não podia ser mais positivo.

Na sua página de Instagram, a influencer falou da experiência até agora, referindo a boa companhia da pequena Malu.

"A Malu tem sido uma companheira incrível. Viagem fácil com bebé? Não. Mas tudo se faz. Sestas no carrinho, sestas ao colo, sestas estratégicas. Boston é daquelas cidades que não grita, mas conquista. [...] Nos EUA, parece que todos nasceram para comunicar. No Starbucks, na rua, na fila do supermercado…", afirmou a atriz.

Depois destas duas cidades segue-se agora uma nova aventura. "Metemo-nos num comboio durante quatro horas e vou só perder-me de amores por Nova Iorque", concluiu Inês.

